Sabato la Dolomiti Energia sul campo della bestia nera Brescia

Nella seconda giornata di LBA Unipol, la Dolomiti Energia Trentino sarà di scena a Brescia, sabato sera alle ore 20, con l’obiettivo di interrompere il filotto di successi della Germani negli scontri diretti, forte di due convincenti vittorie consecutive tra campionato ed EuroCup.

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento dopo aver vinto la gara d’esordio: i bianconeri hanno superato Cantù 109-69, mentre la Germani Brescia ha espugnato il PalaVerde di Treviso dopo un tempo supplementare, imponendosi 102-100. Contro Cantù, l’Aquila ha dominato dal primo all’ultimo minuto: subito avanti di nove lunghezze, ha poi accelerato fino al massimo vantaggio di +44. Migliori realizzatori del match Jones e Steward, entrambi autori di 21 punti, in una partita che ha visto tutti i dodici giocatori a referto. Più complesso invece l’esordio della Germani, che ha dovuto inseguire per larghi tratti: dopo un primo tempo equilibrato, Treviso ha provato la fuga nel terzo periodo arrivando fino al +11, ma Brescia, trascinata da Massinburg e dal canestro del pareggio di Ndour, ha forzato l’overtime e si è infine imposta 100-102.

Sarà la seconda sfida stagionale tra Dolomiti Energia Trentino e Germani Brescia: la prima si è giocata due settimane fa all’Unipol Forum, in occasione della Frecciarossa Supercoppa. In quell’occasione fu Brescia ad avere la meglio, nonostante i bianconeri fossero avanti di 13 lunghezze all’intervallo lungo. In quella partita il migliore in maglia Aquila fu Steward, autore di 17 punti, seguito dai 15 di Bayehe; per Brescia, invece, l’MVP fu Burnell, protagonista di una prestazione da 21 punti (7/10 dal campo), 4 rimbalzi e 5 assist. I bianconeri arrivano alla sfida forti di un grandissimo successo a Podgorica, dove hanno compiuto una vera e propria impresa imponendosi con un’eccellente prova offensiva da 107 punti segnati su un campo molto complicato, e questo nonostante le assenze di Steward, Airhienbuwa e Battle. Per la trasferta lombarda, coach Cancellieri dovrà ancora fare a meno di Battle, fermo per una tendinopatia all’inserzione dell’anca che verrà rivalutata tra una settimana, e di Theo Airhienbuwa, alle prese con una forte contusione al polpaccio destro, attualmente in fase di valutazione. L'impiego di Steward verrà deciso nelle ore precedenti la gara, dopo la distorsione alla caviglia rimediata nel corso dell’allenamento che ha preceduto la partita in Montenegro.

Gli avversari

La Germani Brescia, reduce da un’ottima stagione, è riuscita a confermare gran parte del proprio roster: nove decimi della squadra sono rimasti invariati. Brescia ha cambiato la guida tecnica ed è arrivato in panchina, con l’addio di Peppe Poeta passato a Milano, Matteo Cotelli, già assistente alla Germani durante la scorsa stagione. Brescia ha confermato l’intero gruppo di giocatori italiani, guidati dal capitano Amedeo Della Valle grandissimo attaccante e grandissimo tiratore dall’arco, fresco vincitore della medaglia di bronzo con la Nazionale 3x3 agli Europei. Con lui ci saranno Giancarlo Ferrero, ala tiratrice di grande esperienza, Joseph Mobio, esterno di grande fisicità, e David Cournooh, play/guardia affidabile e con tanti anni di Serie A alle spalle. Sul fronte stranieri, l’unica novità riguarda il reparto esterni: al posto di Chris Dowe è arrivato CJ Massinburg, che torna a vestire la maglia della Leonessa dopo le due stagioni vissute a Brescia tra il 2022 e il 2024. Nell’ultima annata ha giocato in Turchia, al Bahcesehir, affrontando anche i bianconeri in EuroCup. Fondamentali le conferme sotto canestro: Miro Bilan, reduce da una stagione dominante che gli è valsa la nomina nel miglior quintetto del campionato; Maurice Ndour, protagonista di un’annata solida chiusa in doppia cifra di media e in crescita nel finale di stagione; e Jason Burnell, ala versatile e molto fisica, capace di colpire anche dall’arco. A completare il pacchetto stranieri ci sono il playmaker Nikola Ivanovic, autore a sua volta di un’ottima stagione, e l’ala Demetre Rivers, arrivato lo scorso anno a Brescia dopo l’esperienza con lo Zalgiris Kaunas. I due giovani: Andrea Doneda e Mattia Santinon completano il roster della Germani Brescia.