Secondo turno per le femminili di serie C

Seconda di campionato per le formazioni regionali di serie C femminile. Se il primo turno è andato molto bene, le attese per il secondo sono davvero importanti.

Nell’anticipo di sabato, il Charly Merano di coach Travaglini, dopo aver vinto al primo turno, se la vedrà con una vecchia conoscenza, il Garda Basket, già incontrato nella scorsa stagione e che nella classifica finale si è classificato settimo, una posizione dietro proprio alle meranesi, allora allenate da coach Corinaldesi. Formazione veneta ferma a zero punti, eventuali punti in trasferta, in questo momento, varrebbero come l’oro per le meranesi.

SABATO, 11 OTTOBRE 2025 20:30

GARDA BASKET (0-1) - CHARLY BASKET (1-0)

Turno domenicale e per l’esordio casalingo stagionale della Tecnoedil Trento di coach Pedrotti. A far visita alle trentine, una concorrente importante, la PFM Mestre, formazione che è partita con il piede giusto in questo campionato e che nella scorsa stagione giunse una posizione davanti alle trentine in classifica, anche se poi ebbe un vistoso calo in fase di playoff.

DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025 18:00

PALESTRA NAVARINI, Via Filari Longhi 38123 TRENTO (TN)

TECNOEDIL TRENTO (1-0) - PALL. FEMM. MESTRE 2016 (1-0)