Virtus con primato in coppa

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Virtus Altogarda, che davanti al pubblico di casa, strapazza il Cus Trento, andando così non solo a staccare il biglietto per le Final Four, ma anche la prima piazza.

Parte subito bene la padrona di casa, mettendo in atto un ritmo che per gli universitari di coach Magno è difficile da sostenere, ben preso il punteggio si fa importante e al termine del primo parziale siamo sul 27-11. Anche il Q2 vede il dominio rivano, ma con meno divario, a metà partita il punteggio vola sul momentaneo 45-22, qualificazione che non può nemmeno essere messa in discussione. Con il rientro in campo, la maggior esperienza personale dei vari giocatori rivani si vede, come si nota la differenza di categoria, al suono della penultima sirena il tabellone indica 74-38. Rivani che non mollano la presa nemmeno nell’ultimo quarto, anche se il ritmo fisiologicamente cala in partite di questo tipo, punteggio definitivo di 95-56, che ufficializza l’accesso della Virtus Altogarda alle Final Four, per giunta al primo posto, in virtù dell’enorme quoziente canestri, +158, inavvicinabile per chiunque. A livello individuale, Potrich a segno con 22 punti, Zanella a 18 e Madella a quota 10. Fra gli universitari, in doppia cifra Filippini a quota 15, lo segue Arrigoni con 9.

Potrà sembrare paradossale, ma il passaggio di turno e il primo posto in classifica, non per forza vogliono dire che la Virtus sia così forte come potrebbe sembrare. La leadership nella prima fase di Coppa è figlia del calendario molto favorevole e del livello generale delle formazioni di DR2. La Virtus contro la formazione più attrezzata sin qui incontrata, ovvero il Gardolo, ha dovuto lottare più del dovuto. La squadra di Di Salvatore al momento si regge su capacità individuali superiori alla media, i meccanismi di squadra non sono di certo quelli della scorsa stagione, siamo ancora ben lontani da quel bel gioco primaverile dello scorso campionato. Forse servono rinforzi e un lavoro in più di amalgama del gruppo, ancora troppo poco coeso. La vera Virtus non è quella che ha dominato in Coppa, ma quella vista nella prima di campionato, perdente contro una neopromossa e se vogliamo, anche quella un po’ opaca nell’esordio contro la coriacea Blue Bear. Di fatto il lavoro da fare è ancora tanto e la strada in salita, la DR1 non è una passeggiata come la Coppa, ma un circolo aperto solo ad una ristretta élite.