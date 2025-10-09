Matchball con vista sul primato per la Virtus

Vigila dell’ultima partita della fase a girone unico in 4 giornate della prima fase per la Coppa Trentino-Alto Adige, dove due formazioni si affrontano per ultime.

Posticipata per ultima la partita che era prevista nella prima giornata, quella fra la Virtus Altogarda e il Cus Trento. Al Pala Impera di Riva del Garda, in scena la sfida fra due formazioni storiche del panorama regionale, ma che non si sfidano da anni ormai, essendo in due categorie diverse da varie stagioni. Il Cus Trento di coach Magno ha più poco da chiedere a questo torneo, la sua formazione è stata eliminata e a livello classifica, una vittoria vorrebbe dire poco, salvo che per difendere l’onore e come ottimo allenamento in vista dell’inizio di campionato. Ben diverso il discorso per la Virtus Altogarda di coach Di Salvatore, cha ha fra le mani il matchball non solo per qualificarsi alle Final Four, ultimo posto libero a disposizione, ma anche per vincere la prima fase e qualificarsi come prima in classifica. In caso di vittoria, con qualsiasi risultato, la Virtus conquisterebbe anche il primo posto grazie al largo quoziente canestri. La Virtus potrebbe anche permettersi il lusso di perdere e qualificarsi ugualmente, ma deve fare attenzione in questo caso specifico, non deve perdere con un margine maggiore di 36 canestri. Se la Virtus dovesse imboccare una serata davvero storta, che rischierebbe anche di macchiare la sua storia, perdendo con oltre 37 punti di distacco, allora si qualificherebbero i Lagorai Wolves, prossimi avversari fra l’altro in campionato. Le chance di passaggio alle Final Four dei rivani sono del 99.5%, contro il misero 0.5% dei Lagorai Wolves, con più di un piede fuori dalla Coppa, soprattutto dopo la larghissima vittoria del Gardolo in quel di Bressanone.

GIOVEDÌ, 09 OTTOBRE 2025 21:00

VIRTUS ALTO GARDA (3-0) - CUS TRENTO (0-3)

Pala Impera di Riva del Garda (TN)