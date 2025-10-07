Pergine vince nell’ultimo turno anche se fuori dai giochi

Partita intensa anche se ininfluente per la classifica finale per entrambe le formazioni, quella che ha visto confrontarsi la neopromossa Alto Adige-Sudtirol e il Pergine, con i secondi a vincere in quel di Bolzano.

Partenza equilibrata, nel primo parziale prevale di poco la formazione ospite di coach Vigolo, 11-14 dopo la prima sirena. Q2 dove i bolzanini si fanno più concreti e gli ospiti devono alzare il ritmo, specie in difesa, la narrativa del parziale porta le due formazioni sul punteggio di 27-30, divario che rimane immutato. È nella terza frazione di gioco che si nota la maggiore compattezza ed esperienza della compagine perginese, gli uomini di coach Barbolini fanno difficoltà a tenere il ritmo, perdendo ulteriore terreno prezioso, 36-43 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale con il Pergine che nonostante sia ormai fuori dai giochi delle Final Four, vuole a tutti i costi ben figurare, andando a chiudere con il punteggio finale di 49-60, di certo un ottimo allenamento in vista del campionato che partirà a brevissimo. Nelle fila bolzanine, Abrami a quota 16, seguito da Cipriani e Cestaro entrambe a segno con 10 a testa. In maglia blu nel Pergine, il più prolifico Zampedri con 16 timbrature, distanziato Massari con 10. Seppur ininfluente come referto finale, le due formazioni hanno combattuto in maniera equilibrata, Pergine ha mostrato più esperienza, unica formazione a chiudere la fase a girone unico con due vittorie e quoziente canestri positivo. Certamente il calendario del Pergine non era per nulla facile, l’esordio con derby contro il Lagorai che milita in DR1, la sfida da dentro o fuori con il Gardolo e poi due partite contro formazioni attrezzate di pari categoria. Di certo sarà una delle protagoniste della stagione entrante.