Seconda di campionato ed è già derby

Seconda giornata del campionato di DR2 ed è già derby. Con la Coppa Regionale che ha appena terminato la sua prima fase, due formazioni trentine si confrontano da subito.

Spicca certamente il derby trentino che vede contrapposte le formazioni del Lagorai Wolves e la Virtus Altogarda, entrambe uscite sconfitte di poco nel turno d’esordio la scorsa settimana e che cercano da subito il riscatto. Nessuna delle due se la passa bene, vero è che la Virtus ha dominato nella prima fase di Coppa, ma il calendario era agevole, non può negarlo nessuno. La formazione di coach Di Salvatore cerca identità e soprattutto gioco, non deve illudere il risultato agevole di coppa, sarebbe deleterio per la formazione. Discorso ancora più amplio per i Lagorai Wolves di coach Bianchi, unica formazione di DR1 fuori dalle Final Four di Coppa, colpa di una sconfitta bruciante casalinga per mano del sorprendente Maia Merano, ma colpa soprattutto di soli 7 punti non raggranellati in 3 partite, cosa che ha permesso al Gardolo di superare in classifica la formazione con sede a Civezzano. La partita che forse è costata di più, è stata la vittoria striminzita nel derby contro il Pergine. Entrambe a zero punti, la vittoria servirebbe come un pozzo d’acqua nel deserto, sia per la classifica che per il morale.

DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025 18:30

Palestra Scuola Media Civezzano, Via Murialdo 27 38045 CIVEZZANO ( TN)

LAGORAI BASKET (0-1) - VIRTUS ALTO GARDA (0-1)

Discorso un po' diverso per il San Marco Rovereto di coach Franceschini, vincente all’esordio da neopromossa. Nella serata di domenica, andrà a far visita all’ostica XXL di Pescantina, formazione che nella scorsa stagione giunse quarta al termine della regular season e con un passato anche in serie C. Traorè e Pedrotti gli assenti in casa roveretana. Un eventuale successo roveretano in esterna, proietterebbe la formazione di Franceschini in una posizione invidiabile per una neopromossa.

DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025 20:00

XXL PALLACANESTRO (0-1) - SAN MARCO ROVERETO (1-0)