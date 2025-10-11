Sfide domenicali per la terza di Serie C

Terzo turno per la serie C, che vede impegnate due formazioni regionali. Se Rovereto è partita benissimo, i Piani Bolzano si sono ripresi nel turno precedente.

Sfide in contemporanea la domenica sera per le formazioni regionali. La Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, da neopromossa è partita nel migliore dei modi, con due vittorie in altrettante partite. Questa volta il compito non sarà dei più semplici, sulla strada dei roveretani c’è il Basket Marostica, ferma a zero punti e che di certo necessita di punti preziosi. Un eventuale successo della JBR sarebbe un’ottima conferma e sarebbe un biglietto da visita importante. Formazione al completo in casa Rovereto.

DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025 18:00

BASKET MAROSTICA (0-2) - TECNISAN JBR ROVERETO (2-0)

Turno fondamentale per i Piani Bolzano di coach Massai, che andranno a far visita alla Pallacanestro Mestrino, formazione ancora a bocca asciutta in questa stagione. Piani partiti in sordina ma che hanno ben figurato contro la retrocessa Guerriero Padova nel week end scorso. Un eventuale successo bolzanino sarebbe un’ottima cosa in vista di un ragionamento votato alla mera salvezza in questa stagione, primo obiettivo da perseguire nel breve e medio termine. Certamente la partenza a vuoto degli avversari peserà come un macigno sulla partita.

DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025 18:00

PALL.MESTRINO (0-2)- BASKET PIANI BOLZANO (1-1)