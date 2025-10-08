Rinforzo importante in casa Maia Merano

Il Maia Merano di coach Zampedri, dopo aver conquistato l'accesso alle Final Four di Coppa, annuncia un importante acquisto alla vigilia della partenza del campionato.

Dopo l'ottimo inizio di stagione, il Maia Merano, unica formazione ad aver sconfitto in Coppa una squadra di categoria superiore, annuncia di aver trovato un giocatore per ricoprire il ruolo di lungo che gli mancava. Ritorna a vestire la maglia rosso/gialla, Talla Diouf, classe 1992 alto 2 metri. Giocatore proveniente dal Charly Merano, che nella stagione 2022/23 ha giocato con il Maia in serie D, con una media di 10.2 a partita e un best score di 22. Giocatore veterano, dal fisico imponente e che si fa rispettare nel pitturato. Con questo rinforzo, il Maia Merano conferma di essere una delle favorite del campionato 2025/26.