Il Maia Merano è la seconda qualificata

Netto, senza sbavature, il successo del Maia Merano, che ha fretta di chiudere la questione troppo frammentata delle qualificazioni alle Final Four, regolando facilmente la pratica Europa Bolzano.

Primo parziale al fulmicotone per la formazione di coach Zampedri, subito la tripla di Buciol, poi a imitare Russo e Claps, il primo parziale scorre veloce, 25-11. Per fortuna per i bolzanini guidati da coach Santangelo, il secondo parziale è in perfetto equilibrio, due canestri consecutivi di Fragiacomo e la tripla di Fantini fanno respirare i vichinghi, 40-26 a metà della disputa. Rientro in campo dove i meranesi vogliono chiaramente chiudere la partita, per blindare il bel percorso sin qui fatto, serve una vittoria in definitiva e prima arriva meglio è. Ospiti che non possono più di tanto e vedono scappare via gli avversari, alla mezz’ora di gioco siamo sul punteggio di 60-36. Ultimo parziale dal ritmo forsennato, ma i meranesi non si fanno ingannare, lo reggono eccome e la zona di Zampedri funziona alla grande, producendo anche, il suo è un gioco che mira al profitto, 11 punti personali di Firinu nel parziale e alla sirena dei 40’ incassa eccome, i suoi chiudono sul definitivo 90-58, che lancia i suoi verso le Final Four, seconda formazione a qualificarsi con la certezza matematica, anche se ancora la posizione certa non si sa per via di alcune gare che mancano ancora, ma quasi certamente, secondo o al massimo terza piazza. A livello individuale, Russo il più prolifico del meranesi, 22 punti, seguono Claps con 18, Buciol a 13, Lorenzi Giacomo con 12 e Firinu a quota 11. Fra i bolzanini, spiccano le statistiche di Fantini con 16 e Lukanovic a quota 15.