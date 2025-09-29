Night Owls straripanti, ma potrebbe non bastare

Straripante successo dei Night Owls Trento in casa della Rotaliana, un punteggio larghissimo, ma che potrebbe non bastare ai “gufi” per entrare nella cerchia delle Final Four, anche se al momento agguantano il quarto posto per i capelli.

Night Owls Trento che fanno egregiamente il proprio lavoro, dominando e vincendo largamente contro la Rotaliana, imponendo ritmo e gioco. Subito una tripla di Colosio e più tardi una doppia tripla di seguito di Zago, subito per far capire chi è il padrone del match. La giovanissima e volenterosa formazione di coach Anfora le prova tutte, ma il primo parziale si chiude sul 13-28. Q2 che non cambia molto, chiaro a tutti che i Night Owls puntano ad un gap importante per tentare la scalata in classifica e provare ad entrare nel club privée delle Final Four, a metà partita il tabellone si ferma sul 23-52. Terzo parziale che è la netta fotocopia del precedente, il divario si allunga ulteriormente, la differenza di categoria ed esperienza si sente, 33-76 al suono della sirena che scandisce la mezz’ora di gioco. Il martellamento prosegue, del resto ai Night Owls non serve solo vincere, ma andare ben oltre i 40 punti di distacco per provare almeno a sperare ancora. La Rotaliana però in campo c’è eccome nell’ultimo parziale e non si fa piegare più di tanto, quantomeno non crolla sotto la pressione offensiva altrui e la partita si chiude sul punteggio finale di 49-99. A livello individuale, nelle Rotaliana, in doppia cifra Selber con 19 punti e a seguire Rudella con 10. Fra i "gufi", Costanzo il mattatore della serata a segno con 23 marcature, seguito da Frenez a quota 16, Zago con 12 e Biolcati Rinaldi con 10.

I cinquanta punti guadagnati dei Night Owls, certamente sono un buon bottino per il quoziente canestri, ma a questo punto, per passare il turno e difendere la Coppa nelle Final Four di gennaio 2026, potrebbero non bastare, se il Lagorai Wolves vincesse con soli due canestri di differenza contro l’Alto Adige Sudtirol, sarebbero proprio i “lupi” ad agguantare il quarto posto. Night Owls che dovranno guardarsi anche dal Gardolo, che se vincesse di almeno 6 lunghezze contro il Bressanone, sorpasserebbe i “gufi” stessi. Solo 24 lunghissime ore di attesa, ovvero i risultati delle concorrenti Lagorai Wolves e poi il Gardolo e tutto dovrebbe definirsi con più chiarezza.