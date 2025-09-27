Le chance di passaggio alle Final Four

Alla luce della chiusura della quarta e penultima giornata della fase a girone unico, sono ancora molte le formazioni che possono ambire ai tre posti liberi ancora a disposizione.

L’unica formazione ad aver concluso il percorso ed essere certa del passaggio alle Final Four è il San Marco Rovereto di coach Franceschini, alla vigilia era data fra le favorite (90% di possibilità) e così è stato. Potrebbe chiudere al primo posto in classifica solo se ci fosse un passo falso della Virtus AG, presumibilmente i roveretani chiuderanno al secondo posto, per via del quoziente canestri meno favorevole rispetto a quello dei rivani, davvero invidiabile. L’essere superati eventualmente dal Maia Merano e arrivare terzi è cosa davvero improbabile ma non impossibile, accadrebbe sole se i meranesi vincessero con più di 45 punti di distacco contro l’Europa Bolzano nell’ultima giornata. Comunque vada, qualificati.

Attualmente la Virtus Altogarda è piazzata al secondo posto in classifica, ma in caso di vittoria contro il Cus in casa e come ultima partita, volerebbero al primo, al di là del numero di canestri di differenza. In caso di eventuale sconfitta, i rivani potrebbero precipitare al terzo posto, in caso di vittoria del Maia Merano contro l’Europa. L’uscita dai primi quattro posti è davvero improbabile, servirebbe il verificarsi di varie congetture, la prima è la sconfitta dei rivani di coach Di Salvatore per mano del Cus Trento, magari con un punteggio estremamente negativo (es. almeno 30 punti), una larga vittoria del Maia Merano contro l’Europa Bolzano (almeno 20 punti), una larghissima vittoria del Lagorai Wolves contro l’Alto Adige Sudtirol (una quarantina di punti di differenza), ma sopratutto una straripante vittoria del Gardolo sul campo del Bressanone (di almeno 45 punti). Nulla è impossibile, ma il verificarsi di queste 4 congetture, ma sopratutto l’allineamento di tutti i punteggio ipotizzati, fanno sì che la Virtus Altogarda, può considerarsi qualificata alle Final Four, anche se non matematicamente, ma con un margine del 99%.

Il sorprendente Maia Merano attualmente occupa il terzo posto e potrebbe salire in caso di sconfitta della Virtus. La formazione di coach Zampedri ha ancora da giocare contro l’Europa Bolzano, potrebbe anche superare i roveretani se vincesse con almeno 45 punti di distacco. Difficile che i meranesi manchino l’accesso alle Final Four, vorrebbe dire che escono sconfitti dai bolzanini (magari perdendo almeno di 15), il Lagorai vince di almeno 15 punti contro l’ambiziosa Alto Adige Sudtirol, ma sopratutto dovrebbe verificarsi la vittoria del Gardolo ai danni del Bressanone con almeno 22 punti di distacco. Per via degli eventi così difficili da concatenarsi, diamo al Maia Merano le chance del 95% di accesso alle Final Four.

Attualmente il quarto posto è occupato dal Lagorai Wolves di coach Bianchi, che dopo la sconfitta patita per mano del Maia Merano, si è ben ripreso con una schiacciante vittoria contro l’Europa Bolzano. Per qualificarsi al Lagorai non basta vincere in casa dell'Alto Adige Sudtirol, ma dovrà ben guardarsi dal punteggio del Gardolo in casa del Bressanone (le due partite, casualmente si giocheranno quasi in contemporanea), tanto per capirci dovrà vincere e fare almeno 3 punti in più dell’eventuale gap che il Gardolo infliggerebbe al Bressanone, cosa da non sottovalutare. Se al contempo il Maia Merano uscisse sconfitta dall’ultimo suo impegno, allora la formazione di Bianchi potrebbe considerarsi qualificata, ma comunque facendo meglio del punteggio del Gardolo. Il Lagorai potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta, ma il Gardolo non dovrebbe vincere, ma nemmeno i Red Fox e nemmeno i Night Owls, quest’ultima cosa appare davvero improbabile, quindi la formazione con casa a Civezzano è costretta comunque a vincere, magari senza risparmiarsi, vista la fame del Gardolo che è ad un passo. Chance di qualificazione salite al 70%.

Più complicato ma non impossibile il percorso del Gardolo, che per passare alla fase successiva è chiamato a vincere nell’ultima partita in casa del Bressanone, magari con un punteggio bello largo, possibilmente più largo di quello con il quale il Lagorai dovrebbe vincere contro l’Alto Adige, almeno 5 punti in più di quelli fatti dalla formazione di Bianchi. Se il Lagorai uscisse sconfitto dalla sfida con l’ambiziosa Alto Adige Sudtirol, allora alla formazione del duo Lucchini-Orempuller, potrebbe bastare anche una vittoria di un solo punto in quel di Bressanone, certo meglio non farli questi calcoli, visto che si gioca pressoché in contemporanea e i Red Fox giocherebbero tre giorni dopo con il vantaggio psicologico di conoscere il punteggio. Possibilità di qualificazione per gli uomini in giallo: 45%.

Qualche residua speranza ce l’hanno anche i Red Fox Mori-Brentonico di coach Tranquillini, grazie al buon quoziente canestri, certo la sconfitta pesante contro il San Marco Rovereto ha complicato i giochi delle “volpi rosse”. Per passare alle Final Four, i Red Fox, oltre a vincere con almeno una ventina di punti di distacco, dovrebbero assistere alla doppia clamorosa sconfitta sia di Gardolo che dei Lagorai Wolves, cosa non proprio facile che avvenga. Chanche di passaggio ridotte al 10%.

Qualche possibilità ce l’hanno anche i Night Owls di Caldara, però dovrebbero dilagare con almeno 50-60 punti contro la Rotaliana, ma anche attendere la tripla sconfitta di Gardolo, Lagorai e Red Fox, o quantomeno in vittorie molto risicate, al massimo due punti, forse utopistica come aspettativa. Possibilità di passaggio ridotte al 5%.

Qualche chance latente le hanno anche il Pergine, l’Alto Adige, il Cus e l’Europa Bolzano, che oltre a vincere tutte le proprie sfide (nel caso del Cus sono due), dovrebbero però sperare in troppe sconfitte altrui, per giunta pesanti, delle avversarie, quindi ad ognuna di loro possiamo dare un massimo di un 1% di chance di passaggio del turno.