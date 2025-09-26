Sabato e domenica si gioca il Memorial Paola Mazzali

Il «Memorial Paola Mazzali», giunto ormai alla 19ª edizione, rappresenta un appuntamento immancabile per il basket bolzanino e nazionale. Non è soltanto l’occasione per ricordare la storica capitana del Basket Club Bolzano, giocatrice simbolo che con il suo talento e la sua determinazione ha portato la società ai vertici del movimento femminile italiano, ma anche un importante test pre-campionato in vista della prossima stagione di Serie A2, al via tra poco più di una settimana.

Il programma si aprirà sabato alle ore 18 con l’esordio stagionale dell’Alperia Basket Club Bolzano, che affronterà il Golfobasket Alcamo. A seguire, alle 20.30, scenderanno in campo Sanga Milano e Passalacqua Ragusa. Le finali, valide per decretare il podio del torneo, si disputeranno domenica, alle 15:00 qiuella per il 3° posto e alle 17 quella per il primo.

Anche Simone e Federico Davi, figli di Paola e oggi giocatori del Südtirol in Serie B, saranno al PalaMazzali, dopo aver disputato la partita di campionato, e torneranno domenica in occasione delle premiazioni finali, contribuendo a rendere ancora più significativo il ricordo della storica capitana biancorossa.

Il Memorial non è solo Serie A2: sarà infatti una vera festa del basket a 360 gradi, infatti nel programma ci sono anche:



Sabato dalle 10 in campo la categoria 2016 del minibasket con ospiti varie società della nostra regione

Sabato dalle 15 spazio all’Under 17 che sfiderà la BWA Trento

Domenica dalle 11 protagoniste le ragazze dell’Under 15 contro Mantova

Un altro momento significativo sarà la premiazione delle squadre giovanili del Basket Club Bolzano che, nella stagione 2023-24, hanno conquistato i rispettivi campionati regionali: U13, U15 e U19. La cerimonia si svolgerà durante l’intervallo della finale per il terzo e quarto posto.Inoltre, a partire da sabato pomeriggio e fino alle finali di domenica, sarà attiva una zona ristoro per permettere a tifosi e famiglie di mangiare, incontrarsi e vivere momenti conviviali, arricchendo così lo spirito di festa che contraddistingue il Memorial.L’invito è aperto a tutti: tifosi, sportivi e non solo, avranno l’occasione di vivere un fine settimana speciale, tra memoria, passione e spettacolo sul parquet. Un evento che unisce il ricordo di una grande campionessa alla voglia di guardare avanti e costruire il futuro del basket femminile.