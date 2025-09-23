Lagorai con sfida da dentro o fuori

Martedì sera di grandi emozioni in Coppa, con tre sfide da dentro o fuori. Entra nel vivo la 25° edizione della Coppa Trentino Alto Adige “Memorial Zanelli”.

Tre importanti sfide sono previste nella serata di martedì 23 settembre, con due almeno caratterizzate dal fatto che chi perde sarà fuori dai giochi per l’accesso alle Final Four di gennaio 2026. Spicca la sfida fra la neopromossa in DR2, Alto Adige Sudtirol e il Lagorai Wolves di coach Bianchi. Le ambizioni della formazione bolzanina guidata da Barbolini si conoscono, infatti la squadra è a pari punti con il Lagorai stesso, chi perde stasera è fuori dai giochi. Il Lagorai, dopo la vittoria contro il Pergine, ha subito la battuta d’arresto per mano del Maia Merano, se vuole proseguire nella corsa sarà non solo costretto a vincere, ma anche ad accumulare un buon bottino, che stimiamo di almeno 25 punti di differenza, questo solo per tentare di agganciare le formazioni in fuga e che hanno già un buon quoziente canestri. Chi dovesse perdere in questa sfida, può considerarsi fuori dai giochi.

MARTEDÌ, 23 SETTEMBRE 2025 20:30

ALTO ADIGE SUEDTIROL (1-1) - LAGORAI BASKET (1-1)

Il Gardolo se la vedrà in casa con il Pergine, la formazione del duo Lucchini-Orempuller è imbattuta e alla seconda sfida, vincere con la squadra di Vigolo, proietterebbe gli uomini in maglia gialla verso un possibile posto al sole, vista soprattutto l’ultima partita da giocare contro il Bressanone, certo la terza sfida in casa della Virtus non è cosa da prendere sottogamba. Pergine che in caso di sconfitta, dovrà già dire addio ai primi quattro agognati posti in classifica. Se Gardolo dovesse vincere, si complicherebbe ulteriormente il cammino del Lagorai, che dovrebbe proprio guardarsi le spalle dai “gialli” di Trento nord, in piena corsa per un posto playoff e con all'attivo un bel bottino di quoziente canestri. Se per il Pergine è l’ultima spiaggia, non è così per Gardolo, che però sarebbe costretta ad espugnare il campo della Virtus Altogarda, in piena corsa per il primato.

MARTEDÌ, 23 SETTEMBRE 2025 19:30

BC GARDOLO (1-0) - BASKET PERGINE (0-1)

Più semplice sulla carta l’impegno del sorprendente Maia Merano di Zampedri, che se dovesse vincere sul campo del già fuori dai giochi Blue Bear, avrebbe fra le mani un importante match point, da giocarsi nell’ultima giornata in casa contro l’Europa Bolzano. Solo l’orgoglio e la volontà di non mollare mai, potrà aiutare gli “orsi blu”, Merano è lanciatissima, specie dopo l’importantissimo successo sul campo del Lagorai, unica formazione quella di Zampedri ad aver sgambettato una squadra di categoria superiore sino ad oggi.

MARTEDÌ, 23 SETTEMBRE 2025 21:30

BLUE BEAR VILLAZZANO (0-2) - MAIA MERANO (2-0)