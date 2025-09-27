Sam Gaye a Rovereto

Ultimo colpo di mercato per la Tecnisan Rovereto proprio alla ripartenza della nuova avventura in serie C.

Senegalese di origine ma di formazione italiana, 198 cm × 90 kg, Gaye muove i primi passi della sua carriera cestistica in Trentino Alto Adige, prima alla Virtus Altogarda, poi all’Europa Bolzano e infine nella prestigiosa Aquila Basket Trento dove fece intravedere tutto il suo potenziale e attirare l’attenzione di club di Serie B come Etrusca San Miniato, Basket Cecina, Empolese e Virtus Pozzuoli.

Giocatore di livello assoluto capace di decidere le partite da solo a suon di schiacciate e di triple, classe 1996 Sam Serigne Gaye, che può giocare nel doppio ruolo di ala piccola e di ala grande. Nella stagione 2022/2023 Gaye si trasferì in Campania militando con le maglie della Pall. Sala Consilina e della Promobasket Marigliano.

Nella stagione 2023/24, Gaye ha giocato con l’ambiziosa Global Group Valsugana ma scomparsa a febbraio di quest’anno (Divisione Regionale 1 Veneto-Trentino Alto Adige), contribuendo in modo determinante alla promozione della stessa con 413 punti totali in 30 partite (media di 13.8 punti a partita) e high score di 28 punti nella partita del 27 gennaio contro il Basket Lazise-Peschiera. Ritroverà i suoi ex compagni di squadra Pisoni e Mark Czumbel.

Il comunicato della società

Sam è arrivato a Rovereto.

Energia pura. Voglia di lasciare il segno. Amore vero per la pallacanestro.

Benvenuto in città, Sam!

La Serie C Nazionale 25/26 per la Tecnisan JBR Rovereto adesso può davvero cominciare.