Tre volti nuovi per la Dolomiti Energia Basketball Academy

La Dolomiti Energia Basketball Academy comunica l’arrivo a Trento di tre nuovi ragazzi pronti a iniziare questa avventura per crescere sia come persone sia come giocatori. Si tratta di Diego Ilardi, Andrea Maggiorini e Samuele Pasquazi.

Diego Ilardi, nato il 27 aprile 2010, è un handler di 197 cm che arriva da Anzio Basket. Nella scorsa stagione ha conquistato il terzo posto alle finali nazionali ed è stato inserito nel miglior quintetto della competizione; inoltre, in estate ha vestito la maglia della Nazionale Under 15.

Andrea Maggiorini, nato il 28 marzo 2010, è un’ala di 199 cm proveniente dal Basket Gallarate. Con la sua squadra ha raggiunto il quarto posto alle finali nazionali Under 15 dello scorso anno ed è stato inserito nel miglior quintetto della competizione, guadagnandosi la convocazione in Nazionale Under 15.

Samuele Pasquazi, nato il 4 marzo 2010, è un handler di 193 cm che arriva dalla Polisportiva Città Futura Roma, dove ha disputato un eccellente campionato laureandosi miglior marcatore del torneo laziale Under 15.