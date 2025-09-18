basket.sportrentino.it
Tre volti nuovi per la Dolomiti Energia Basketball Academy

La Dolomiti Energia Basketball Academy comunica l’arrivo a Trento di tre nuovi ragazzi pronti a iniziare questa avventura per crescere sia come persone sia come giocatori. Si tratta di Diego Ilardi, Andrea Maggiorini e Samuele Pasquazi.

Diego Ilardi, nato il 27 aprile 2010, è un handler di 197 cm che arriva da Anzio Basket. Nella scorsa stagione ha conquistato il terzo posto alle finali nazionali ed è stato inserito nel miglior quintetto della competizione; inoltre, in estate ha vestito la maglia della Nazionale Under 15.
Andrea Maggiorini, nato il 28 marzo 2010, è un’ala di 199 cm proveniente dal Basket Gallarate. Con la sua squadra ha raggiunto il quarto posto alle finali nazionali Under 15 dello scorso anno ed è stato inserito nel miglior quintetto della competizione, guadagnandosi la convocazione in Nazionale Under 15.
Samuele Pasquazi, nato il 4 marzo 2010, è un handler di 193 cm che arriva dalla Polisportiva Città Futura Roma, dove ha disputato un eccellente campionato laureandosi miglior marcatore del torneo laziale Under 15.

fonte Aquila Basket
Classifica

Serie A Unipol: Sessione regolare
SquadraPG
Olidata Bologna00
UNA Hotels Reggio00
Openjobmetis Varese00
Banco di Sardegna00
Vanoli Cremona00
Umana Venezia00
Germani Brescia00
Nutribullet Treviso00
Trapani Shark00
Trieste00
S.Bernardo Cantù00
Dolomiti Energia00
Bertram Tortona00
EA7 Milano00
Napoli00
Old Wild West Udine00

