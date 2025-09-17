Virtus opaca, Merano brilla

Vincono le due favorite Maia Merano e Virtus Altogarda, ma se i meranesi brillano, i rivani escono vincenti, ma dopo una prova opaca che è la prova di come questa formazione necessiti di tempo per trovare i giusti automatismi.

Buona prova di forza all'esordio per il Maia Merano di coach Zampedri, che dimostra sul campo quanto osservato da molti durante l'estate, ovvero la forza di questa formazione e quanto sia pericoloso Lorenzi. Partono subito bene i meranesi, il primo parziale vede la squadra guidata da Pavani alle corde, la pressione è forte, il ritmo da altra categoria, 30-9 dopo i primi 10' di gioco. Con il secondo parziale, i meranesi riprendono fiato, assestano i giusti colpi, ma senza strafare, portandosi sul 44-20 a metà partita. Rientro dalla pausa lunga che è più o meno la fotocopia del precedente, il vantaggio per i padroni di casa si allunga leggermente, al suono della penultima sirena il punteggio è di 59-32. E' con l'ultima frazione di gioco che il Maia di Zampedri a trazione Lorenzi, mostra di che pasta è fatto e gioca a fare il "gatto con il topo" con la difesa avversaria, che tenta il tutto per tutto, alzando anche il ritmo, ma le bocche di fuoco avversarie si giocano bene le proprie carte, andando a chiudere sul definitivo 88-46, risultato che spegne qualsiasi possibile e residua velleità bolzanina ai riguardi di un utopistico passaggio di turno. A livello personale, il meranese Lorenzi, mette in fila tutti i migliori marcatori avversari di Coppa, 36 punti a referto, ben 5 triple nella serata. C'è qualche cosa da festeggiare anche per Claps con 15, Russo a quota 13, il giovane Buciol non trova la doppia cifra, deve accontentarsi di 8 punti nella serata. Nelle fila bolzanine, in luce il solito Porfido con 18 punti, bene Bin a quota 12.

Prestazione opaca anche se vincente per la Virtus Altogarda, che vince sul campo dei Blue Bear, ma senza dominare come ci si poteva aspettare alla vigilia. Virtus con assenze importanti, in tribuna però c’è Potrich, evidentemente non ancora al meglio per iniziare la stagione. Il fuoco alle polveri le dà Beltrame per i padroni di casa, ma poi cala il buio, la Virtus del nuovo coach Di Salvatore pare davvero superiore e i Blue Bear di Valla pagano un certo timore reverenziale, realizzando poco in attacco e il primo parziale va in archivio sul punteggio di 7-23, spicca la prova di Dallaserra in maglia nero rossa, pare essersi inserito bene nella nuova squadra. Nel Q2 arriva la reazione che non ci si aspetta, gli “orsi blu” provano a giocarsela, un immenso ed imprevedibile Germanà prova a rovinare i piani altrui, la resistenza è delle migliori, a metà partita le due formazioni vanno alla pausa lunga sul punteggio di 19-37, non si notano più le differenza viste nel Q1. Rientro in campo che ancora i Blue Bear pericolosi nella propria tana, Beltrame mette a segno una tripla che dà coraggio ai suoi, gli ospiti non scappano, anche il linguaggio del corpo di coach Di Salvatore si fa diverso, per la prima volta sta seduto in panchina, 30-52. Ultimo quarto equilibrato, ma non senza episodi importanti, Germanà scatenato, due canestri e una tripla, certo non si inverte il senso del match, ma la squadra di capitan Casagrande dimostra orgoglio e non si fa strapazzare come si poteva pensare alla vigilia, match che si chiude con il punteggio di 45-66, guardando i volti dei giocatori delle due formazioni, sembrano i Blue Bear ad aver vinto la sfida. Fra i padroni di casa, Germanà a quota 15, MPV della serata e tanta grinta da vendere al chilo, praticamente incontenibile. Lo segue un ottimo Beltrame, 14 punti per lui. Nella Virtus, Martinatti e Madella entrambe a quota 13, il neoacquisto Dallaserra a quota 12, dimostra carattere e precisione, chiude Zanella in doppia cifra con 11 punti. Vittoria fondamentale per la Virtus, ma c’è ancora molto da lavorare per trovare i giusti automatismi e il giusto cinismo di gioco.