Anche la Pallacanestro Bolzano in DR2

A Coppa ormai iniziata scopriamo che anche il Pallacanestro Bolzano farà parte dell’imminente campionato di DR2, andando a rafforzare la crescente pattuglia altoatesina.

Formazione che nasce nel periodo estivo, e che trova un affiliazione alla federazione diventato la squadra maschile senior delle Sister Bolzano che militano in serie B. A guidare in campo e in contemporanea in panchina, coach Luca Pavani, allenatore di quell’Europa Bolzano che in finale di DR3 nella scorsa stagione, provò a fermare la corsa dell’inarrestabile Alto Adige Sudtirol.

Di fatto alcuni giocatori di quella formazione, hanno dato vita ad una “scissione” dal mondo dell’Europa Bolzano, trovando una propria dimensione e cercando di affrontare l’avventura della categoria superiore. Oltre al citato Pavani, in maglia bianco rossa ci saranno altri nomi noti del basket bolzanino, come Porfido, Ginestous, Bin, Profaiser e Perchinelli.