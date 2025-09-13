Gardolo e Red Fox a valanga

Nei due anticipi della prima giornata, il Gardolo e i Red Fox Mori/Brentonico, vincono entrambe con punteggi elevati, prendendo in prestito un termine dal mondo del calcio, avremmo parlato di autentiche “goleade”.

Gardolo del duo in panchina formato da Lucchini e Orempuller, che non poteva chiedere di meglio per l’esordio non solo dei due coach ma anche di vari giocatori. E’ un esordiente a far frusciare le prima retina, Dapic in maglia gialla, subito seguito dal sempreverde “senatore” Gambino, tripla al limite della perfezione. Spingono forte i padroni di casa, capiscono le difficoltà offensive dei bolzanini, Porfido lasciato un po’ da solo, la tripla del rientrante Spinelli mette pressione. Di fatto il primo parziale va in archivio sul 29-5, 7 le triple messe a segno dai “gialli”. Il Q2 è più equilibrato, i giocatori di casa hanno capito che non c’è storia, quindi non serve per forza correre per tutti i 40 minuti, 42-15 a metà partita. Con il rientro in campo, i bolzanini “acquistano” una pedina importante, entra in scena Ginestous, arrivato a match già iniziato per impegni improrogabili di lavoro, gli ospiti diventano più pericolosi in attacco, ma Gardolo regge il colpo e si arriva alla penultima sirena sul punteggio di 71-29, i quattro canestri di Bertoluzza fanno la differenza, per non parlare dell’onnipresenza di Tonina “Pippo missile”. Più equilibrato l’ultimo parziale, ma del resto i giochi sono già fatti, Gardolo che chiude la prima partita ufficiale del duo Lucchini-Orempuller con il punteggio netto di 90-46. Guida la pattuglia degli uomini in doppia cifra Dellai, autore di 23 punti e tre triple. Bene Bertoluzza a quota 13, segue Giacometti con 11 e capitan Gambino con 10. Nelle fila della Pallacanestro Bolzano, in doppia cifra l’eterno Porfido, 12 punti per lui, seguito da Profaiser con 11. Prova corale per il Gardolo, esordio vincente per il duo in panchina ma anche per i nuovi innesti di Dapic, Massari e Giocametti, come per il gradito ritorno di Spinelli. Un totale di 41 rimbalzi totali, di cui Tonina autore di ben 10 di questi, oltre a 5 assist, un quinto di quelli realizzati da tutta la formazione in giallo. Ottimo esordio e prova più che convincente, con un margine che è un buon bottino in caso di parità con altre formazioni.

Non da meno i Red Fox Mori/Brentonico di Tranquillini, che strapazzano l’esordiente formazione senior della Rotaliana, con il rotondo ed esplicito punteggio di 84-39. Partenza equilibrata per i padroni di casa, che prendono le misure della difesa avversaria, 19-14. L’abito sartoriale lo confeziona il noto stilista in maglia rossa, Schwachtje nel Q2, inarrestabile la sua pressione sul ferro avversario, i padroni di casa vanno alla pausa lunga sul punteggio di 44-17. Rientro in campo meno spinto rispetto al secondo parziale, con le “volpi rosse” che comunque guadagnano terreno, 60-29 al suono della penultima sirena. Netto e senza storia l’ultima frazione di gioco, che vede ancora particolarmente attivi gli uomini di coach Tranquillini, che chiudono la partita del definitivo ed inequivocabile 84-39. Fra le “volpi”, Schwachtje autore di 24 punti personali si prende il lusso di superare l’esordio di Dellai, seguito da Deimichei con 12 e Casagrande a quota 11. Buono l’apporto dei tre nuovi giocatori provenienti da sponda Rovereto, Casagrande, Tonolli e Giuliani, tutti e tre a punti, con il primo in doppia cifra. Nelle fila della formazione guidata da coach Anfora, in doppia cifra Selber con 12 punti e Ghezzer a quota 9.