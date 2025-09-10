Arrivi in extremis per i Night Owls

Alla vigilia della ripartenza, che da consuetudine avrà il suo battesimo con la Coppa Trentino Alto Adige, i Night Owls piazzano gli ultimi importanti colpi di mercato.

I Night Owls Trento di coach Caldara, annunciano un triplo colpo, infatti tre nuovi giocatori trovano un posto nel nido dei "gufi". A rinforzare il già interessante roster in maglia nero/gialla, arrivano i fratelli Ebranati, Daniele e Giordano, entrambe provenienti dal Villazzano, che in questa stagione, come sappiamo, non ha trovato i numeri per effettuare l'iscrizione. A completare il colpo, anche Leonardo Manenti, giovanili del Villazzano, che nella scorsa stagione militava nel Valsugana, sempre in DR2. Vista le media anagrafica della formazione trentina, coach Caldara può sentirsi più che soddisfatto, infatti si tratterà della rosa anagraficamente più giovane. Undici i millenial in squadra, ad affiancare i senatori Zago, Cagol, Rizzonelli, Franceschi, Costanzo, Lazzari e Forti. Il veterano con più esperienza è Massimiliano Zago del 1989, ben 5 gli atleti classe 2007, tra questi il promettente Francesco Frenez. Night Owls che dovranno da subito mostrare gli artigli per difendere la Coppa e riconfermarsi, cosa successa soltanto al Gardolo per ben due volte in passato, con una caso di un filotto da tre e all'Arcobasket agli albori della manifestazione.