Pronta la neopromossa Alto Adige Sudtirol

La neopromossa Alto Adige Sudtirol, appartenente alla galassia Europa Bolzano, ufficializza il proprio roster per la stagione 2025/26, sarà sempre capitanata da Matteo Barbolini.

Ufficializzata la rosa della neopromossa che affronterà dapprima la Coppa, al suo esordio assoluto e poi il campionato di DR2 da neopromossa. Se la formazione in maglia verde aveva fatto un campionato strepitoso di DR3 nella scorsa stagione, incappando in un unica sconfitta indolore in regular season, c'è molta attesa nel vederla in scena nella categoria superiore. Se il grosso della rosa che ha permesso la vittoria dello scorso campionato è stata riconfermata, le novità interessanti non mancano. A rinforzare la formazione dei "vichinghi", arriverà Stefano Cipriani dai Red Fox Mori-Brentonico, oltre a Ruben Rausa dal Bressanone. Novità importanti anche quelle di Christian Bazzan, ex Piani Jr ed Europa Bolzano in serie D e di Christian Morgen, anch'esso ex Piani e in DR1 nella scorsa stagione con l'Europa Bolzano. Gli altri giocatori a disposizione saranno: Abrami Stefano, Antonelli Luca, Barbolini Matteo, Busato Marco, Cestaro Eros, Cola Mattia, Fox Stefano, Ferretti Federico, Limbasan Darius, Lombardi Andrea, Moretti Marco, Pan Simon, Paulati Alex, Pizzo Davide e la new entry Tiribello Federico.

A coadiuvare Barbolini in panchina, ci sarà Federico Ferretti, anch'esso nel doppio ruolo di giocatore e vice coach, visto che sta frequentando il nuovo corso per diventare allenatore. Molte le aspettative verso questa formazione, sia per tastarne il livello nella categoria superiore, sia per vedere il confronto diretto con la "sorella" maggiore" dell'Europa Bolzano, in un derby che pare già attirare l'attenzione di molti.