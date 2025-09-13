Il Lagorai Wolves conferma Ippedico

In casa Lagorai Wolves, arriva la conferma di uno dei giocatori più importanti della scorsa stagione, che contribuì in maniera decisiva alla salvezza dell’allora Civezzano.

La società con sede a Civezzano, ha infatti confermato alla vigilia dell’inizio della nuova stagione, quello che forse è stato il giocatore più significativo e che ha fortemente contribuito alla salvezza nella scorsa stagione, ovvero Giuseppe Ippedico, guardia classe 1997 che grazie alle sue 9 presenze al termine della stagione, fu determinante con i suoi 157 punti, con una media di 17.4 a partita, fece alzare l’asticella dando potenza all’attacco della formazione trentina, che trovò i punti per arrivare a ridosso dei playoff e per salvarsi poi nei playout. Ippedico veniva dalla diaspora dovuta allo scioglimento del Valsugana in serie B Interregionale ad inizi di febbraio. Prima di sbarcare in Trentino, Ippedico ha indossato le maglie di Molfetta in serie C e del Ruvodipuglia in serie B, oltre a 7 presenze in serie A2 con i Roseto Shark. Si tratta sicuramente della riconferma più importante per la compagine trentina.