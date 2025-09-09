Pubblicato il calendario e la formula

Stilato il calendario provvisorio del campionato di serie C femminile, che vede impegnate due formazioni regionali. Dopo lo slittamento temporale e la riapertura delle iscrizioni, il Comitato Regionale del Veneto, organo deputato all’organizzazione dello stesso, ha emanato la struttura delle giornate di regular season.

Nella prima giornata di campionato, il Charly Merano affronterà in casa lo Spinea, mentre la Tecnoedil Trento, giocherà in trasferta contro il Motta. Nel secondo turno, la formazione guidata da coach Pedrotti, in casa giocherà contro il Mestre, mentre le meranesi in trasferta a Garda. Il derby fra le due compagini regionali è previsto nel corso della nona giornata, a Trento all’andata, nel weekend del 30 novembre, mentre il ritorno a Merano in quello del 15 marzo 2026. La formula prevede un girone unico con 14 squadre, con gare di andata e ritorno all’italiana, con regular season dal 4 ottobre 2025 sino al 19 aprile 2026. La prima classificata al termine del girone sarà promossa in serie B per la stagione 2026/27, mentre l’ultima sarà retrocessa in Promozione. Le classificate dal secondo al nono posto, giocheranno i playoff, con gare d’andata e ritorno ed eventuale spareggio. La vincete dei playoff, sarà anch’essa promossa in serie B. Le formazioni dal 10° al 13° posto, giocheranno i playout, quelle che perderanno due incontri, saranno retrocesse in Promozione per la stagione 2026/27. La mancata iscrizione al campionato di serie C da parte del JBR Rovereto, che poteva fare richiesta nonostante militi in Promozione e del Basket Rosa Bolzano, fra le retrocesse della passata stagione, ha impedito alle squadre regionali di comporre una pattuglia di ben 4 formazioni, cosa che avrebbe dato un bel segnale al movimento cestistico femminile regionale.