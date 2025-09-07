basket.sportrentino.it
Trovate le quattro squadre per completare il campionato

Tramite il comunicato numero 17, il Comitato regionale del Veneto, annuncia che dopo la riapertura delle iscrizioni, quattro formazioni si sono fatte avanti per completare il girone.

Il campionato di serie C femminile edizione 2025/26, avrà le 14 formazioni iscritte come auspicato alla vigilia. Dopo la riapertura delle iscrizioni, quattro formazioni venete, AS Dil. Vicenza, Pallacanestro Femminile Mestre, ASD Run & Jump e il Basket Spinea, si sono iscritte al campionato, permettendo così la possibilità di partire con un campionato a 14 formazioni, numero ideale per lo svolgimento dello stesso. Le regionali Tecnoedil Trento e il Charly Merano erano già regolarmente iscritte, attendevano soltanto di conoscere i nomi di tutte le iscritte. Anche il JBR Rovereto e il Basket Rosa Bolzano avevano l’opzione per l’iscrizione alla serie C, ma non ne hanno usufruito, rimanendo in Promozione. Teoricamente il campionato dovrebbe ripartire nel week end del 20 settembre.

Classifica

C femminile: Girone unico
SquadraPG
San Bonifacio4826
Famila Schio4626
Leobasket 984226
Malo Pfm Mestre3626
Tecnoedil Trento2626
Charly Merano2626
Garda Basket2426
Maricell Valbelluna2426
Motta2226
Camin1826
Basket Rosa Bolzano1826
Noventa1626
Cittadella1026
Centro Mb Alpo826

