Charly Merano tra conferme e partenze

Mentre stenta a partire la nuova stagione di serie C, il Charly Merano, già confermato in questa serie, annuncia due riconferme importanti.

Se almeno 4 formazioni venete hanno serie difficoltà a presentarsi per la stagione entrante, tanto da costringere la Federazione a riaprire i termini d’iscrizione, il Charly Merano annuncia due importanti riconferme, quelle della playmaker Valentina Xausa e della guardia Francesca Hasa. Non è così invece per la capitana Ilaria Ruocco, che si avvicina a casa facendo anche un salto di categoria, infatti andrà a giocare in serie B con le Sister di Bolzano.

In previsione anche l’importante cambio in panchina per le “cangure” meranesi, infatti Daniele Corinaldesi si occuperà del maschile under 19, con l’importante progetto nella serie Gold.

Classifica

C femminile: Girone unico
SquadraPG
San Bonifacio4826
Famila Schio4626
Leobasket 984226
Malo Pfm Mestre3626
Tecnoedil Trento2626
Charly Merano2626
Garda Basket2426
Maricell Valbelluna2426
Motta2226
Camin1826
Basket Rosa Bolzano1826
Noventa1626
Cittadella1026
Centro Mb Alpo826

