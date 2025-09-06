Charly Merano tra conferme e partenze

Mentre stenta a partire la nuova stagione di serie C, il Charly Merano, già confermato in questa serie, annuncia due riconferme importanti.

Se almeno 4 formazioni venete hanno serie difficoltà a presentarsi per la stagione entrante, tanto da costringere la Federazione a riaprire i termini d’iscrizione, il Charly Merano annuncia due importanti riconferme, quelle della playmaker Valentina Xausa e della guardia Francesca Hasa. Non è così invece per la capitana Ilaria Ruocco, che si avvicina a casa facendo anche un salto di categoria, infatti andrà a giocare in serie B con le Sister di Bolzano.

In previsione anche l’importante cambio in panchina per le “cangure” meranesi, infatti Daniele Corinaldesi si occuperà del maschile under 19, con l’importante progetto nella serie Gold.