Trapelate le iscritte e le prime partite

Nonostante qualche ritardo dovuto alla mancata iscrizione di tre formazioni di DR2, cosa che ha complicato la compilazione del calendario, è trapelato il numero di iscritte e i nominativi delle formazioni partecipanti alla 25° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige, anche se ancora manca l’ufficialità da parte della Federazione.

Le formazioni iscritte saranno ben 15, come inizialmente programmato dalla Federazione. Tre le formazioni di DR1, con Virtus Altogarda, Lagorai Basket e la neopromossa San Marco Rovereto. Nutrita la pattuglia delle formazioni di DR2, a partire dalla retrocessa dalla DR1 Europa Bolzano, il Gardolo, Red Fox Mori-Brentonico, Pergine, Blue Bear Villazzano, Night Owls Trento, Cus Trento, Maia Merano, la neopromossa Alto Adige Sudtirol e a questo punto diamo per certa, la ripescata Bressanone. La vera novità è la partecipazione di due formazioni che sono nuove per il panorama senior regionale e che immaginiamo parteciperanno poi al campionato di DR3, ovvero la Pallacanestro Bolzano e la Rotaliana.

La formula prevede un girone unico, dove tutte le squadre giocheranno solo 4 partite, due in casa e due in trasferta, le prime quattro qualificate verranno ammesse alle Final Four, con sede ancora da definire, che si giocheranno dal 4 al 6 gennaio 2026, in piena pausa natalizia, altra novità stagionale. Ad aprire le danze il Gardolo, che giovedì 11 settembre se la vedrà contro la Pallacanestro Bolzano. Il giorno successivo vedremo in scena i ed Fox Mori-Brentonico contro la Rotaliana. Sabato 13, Virtus Altogarda esordirà in casa contro il Cus Trento e il Lagorai contro il Maia Merano. La prima giornata sarà chiusa dal match che vedrà apposti il San Marco Rovereto e il Bressanone.