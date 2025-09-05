I problemi sulle iscrizioni ritardano l'uscita del calendario

I problemi dati dalle mancate iscrizioni di almeno tre formazioni in DR2, con i conseguenti possibili ripescaggi di alcune squadre che militano in DR3, stanno ritardando l'uscita dei nominativi delle iscritte e di conseguenza il calendario della Coppa Trentino-AA, giunta alla sua 25° edizione e che per la prima volta vedrà coinvolti i team sia di DR1 regionali che quelli di DR2. Con tre formazioni che non difenderanno il titolo sportivo acquisito, le cose si sono complicate di molto.

Da programma, le iscrizioni terminavano il 2 settembre e la Coppa avrebbe dovuto partire con il week end del 13 dello stesso mese. Si ipotizza che dal prossimo lunedì si avranno più dati a disposizione per capire il numero delle formazioni partecipanti e quindi avere un panorama d'insieme più chiaro.