Riparte anche il campionato di DR1

Riparte con sabato la nuova stagione del campionato di DR1, che per quanto riguarda il girone che coinvolge le formazioni regionali, nelle due ultime stagioni è sempre stato vinto da formazioni trentine, prima il Valsugana e recentemente la Tecnisan Rovereto. Tre le squadre che parteciperanno, certamente numeri ridotti rispetto alla serie D di qualche anno fa.

Il via alla nuova stagione del campionato 2025/26 di DR1 lo darà il fischio d’inizio a Riva del Garda nel match che vede contrapporsi la Virtus Altogarda e la neopromossa Basket Est Veronese. La Virtus a guida Di Salvatore è sicuramente diversa da quella della passata stagione, le uscite sono state importanti, forse più dei nuovi acquisti. La formazione rivana però ha ben figurato nel preseason di Coppa, dominando anche con punteggi importanti, certo è che erano tutte formazioni di categorie più basse. Importante partire subito bene e non perdere terreno prezioso.

SABATO, 04 OTTOBRE 2025 18:30

VIRTUS ALTO GARDA (0-0)- BASKET EST VERONESE (0-0)

Derby veronese che vedrà sfidarsi due formazioni che nella scorsa stagione giocavano nello stesso giorno, con l’XXL giunto quarto in classifica e il Legnago che sino all’ultimo ha corso per un posto nei playoff, fallendo di poco l’aggancio per un posto al sole.

SABATO, 04 OTTOBRE 2025 21:00

LEGNAGO (0-0) - XXL PALLACANESTRO (0-0)

La sfida forse più importante e se vogliamo dire di cartello, è quella fra il Creazzo, finalista della scorsa stagione e l’ostico Leobasket Lonigo, quinto in classifica nella passata stagione. Sicuramente i padroni di casa, avendo perso con Rovereto la possibilità di accedere alla serie C, sono fra le possibili candidate ad un ruolo importante nella stagione entrante.

DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025 17:30

BASKET CREAZZO (0-0) - LEOBASKET 98 (0-0)

Nel posticipo domenicale, la neopromossa San Marco Rovereto di coach Franceschini esordirà nella categoria contro un'altra neopromossa, Bear Isola Basket. Entrambe ovviamente non hanno precedenti e partire con il piede giusto sarebbe già un buon viatico per valutare al meglio il proprio potenziale.

DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025 18:00

SAN MARCO ROVERETO (0-0) - BEARS ISOLA BASKET (0-0)

Derby veneto fra due squadre che si conoscono bene, vista la provenienza dallo stesso girone nelle scorsa annata. Arzignano ben più forte dei veronesi nella passata stagione, giunsero terzi infatti. Il Buster invece si salvò all’ultimo nei playout, nello spareggio salvezza contro la Virtus Isola della Scala, poi ripescata in fase estiva e che nella prima giornata osserverà un turno di riposo, visto il numero dispari di iscritte al campionato.

DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025 18:00

PALL. BUSTER VR (0-0) - PALL. ARZIGNANO (0-0)

Trasferta delicata e al termine di una settimana ricca di emozioni e anche di delusioni, quella che vede il Lagorai Wolves affrontare il Nuovo Argine di Vicenza, formazione già incontrata nella scorsa stagione e che arrivò ottava al termine della regular season, per poi dare del filo da torcere nei quarti di finale di playoff alla capolista Tecnisan Rovereto, che dovette arrivare a gara 3 per venirne a capo. Lagorai reduce dalla delusione di Coppa, praticamente eliminata la formazione di coach Bianchi, unica fra le formazioni di DR1 esclusa dalle Final Four che si giocheranno a gennaio. La serenità la si ritrova con una bella vittoria contro una diretta concorrente come può essere la formazione vicentina, questa è l'unica vera ricetta che funziona.

DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025 18:00

NUOVO L'ARGINE 2001 (0-0) -LAGORAI BASKET (0-0)

Riposa: Virtus Isola della Scala (0-0)