Riparte il campionato di DR2

Dopo il preseason di Coppa che ha visto impegnate tutte le formazioni di DR2, ma al tempo stesso premiato due di loro, riparte finalmente il campionato.

Parte sabato l’avventura della nuova stagione di DR2 con 11 formazioni impegnate nel massimo campionato regionale. Ad aprire le danze il Pergine di coach Vigolo, che se la vedrà contro l’Europa Bolzano, retrocessa dalla DR1, dopo una stagione non di certo da ricordare negli annali. Pergine un po' sfortunata in Coppa, calendario davvero difficile, cercherà da subito una vittoria di prestigio.

SABATO, 11 OTTOBRE 2025 20:00

BASKET PERGINE (0-0) - EUROPA BOLZANO (0-0)

Martedì pregno di impegni, con la neopromossa Alto Adige-Sudtirol, impegnata in casa contro una delle favorite, i Night Owls Trento, fuori dalle Final Four solo per la questione quoziente canestri. Coach Caldara proverà subito a mettere in difficoltà il cammino della neopromossa formazione bolzanina di Barbolini.

MARTEDÌ, 14 OTTOBRE 2025 20:30

ALTO ADIGE SUEDTIROL (0-0) -NIGHT OWLS TRENTO (0-0)

Il Maia Merano, una delle favorite alla vittoria finale, incontra a poca distanza dall’impegno di Coppa, la neo formazione del Brothers del Pallacanestro Bolzano, allentati da Pavani ed esordienti in questa categoria. Nell’impegno di preseason, la formazione di coach Zampedri, ha vinto agevolmente con il punteggio di 88-46, che ha contribuito a qualificare i meranesi alla seconda fase.

MARTEDÌ, 14 OTTOBRE 2025 20:30

MAIA MERANO (0-0) - PALL.BOLZANO (0-0)

Ed è subito “derby bestiale” un classico della DR2 e che si è riproposto in Coppa, quello fra i Blue Bear e i Red Fox Mori-Brentonico. Formazione di coach Tranquillini partita meglio di quella di Valla, 72-70 in coppa a Mori, di sicuro gli “orsi” proveranno a ribaltare il risultato, magari anche grazie al rientro di Germanà.

MARTEDÌ, 14 OTTOBRE 2025 21:30

BLUE BEAR VILLAZZANO (0-0) - RED FOX BRENTONICO (0-0)

Posticipata a novembre la sfida fra il Bressanone e il Gardolo, riedizione di quanto visto in Coppa, con la squadra allenata dal duo Lucchini-Orempuller, vincenti per 54-102 nella città vescovile altoatesina, risultato largo che ha permesso agli uomini in giallo, di superare i Lagorai Wolves grazie al quoziente canestri.

GIOVEDÌ, 13 NOVEMBRE 2025 20:00

SSV BRIXEN (0-0) - BC GARDOLO (0-0)

Riposa : Cus Trento (0-0)