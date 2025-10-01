Sarà un campionato a 11 squadre

Sarà un campionato con squadre dispari quello della DR2 per la stagione 2025/26, infatti saranno 11 le formazioni iscritte alla competizione.

Era nell'aria ormai da qualche settimana, e la Federazione ha ufficializzato il numero delle squadre regolarmente iscritte alla nuova stagione. Oltre alle formazioni che già avevo il diritto di partecipare per via del titolo sportivo acquisito al termine della passata stagione, ci saranno anche la neo formazione dei "Brothers" Pallacanestro Bolzano, la neo promossa Alto Adige-Sudtirol e la retrocessa dalla DR1, Europa Bolzano. Nella passata stagione fu il San Marco Rovereto ad aggiudicarsi il titolo, per poi accedere alla DR1. Nel novero delle formazioni, vi farà parte anche la ripescata Bressanone, mentre il Villazzano e il Paganella Lavis, come già anticipato da rumors estivi, non si sono iscritte, per partecipare invece alla DR3. Il Valsugana, autore di una campionato con acceso ai playoff nella scorsa stagione, invece non ci sarà, con i vari giocatori assorbiti da altre formazioni sia di DR1 che di DR2.

La formula sarà molto semplice, girone unico con andata e ritorno, per un totale di 22 giornate. Le prime otto classificate parteciperanno ai playoff, con tabellone ad eliminazione diretta, con serie al meglio delle tre gare. Le ultime tre classificate verranno inserite in un girone playout, con partite di andate e ritorno, per un totale di 6 giornate. La fase a girone unico partirà con il 12 ottobre per terminare il 29 marzo 2026. I playoff, avranno inizio con il 12 aprile 2026 per terminare entro il 7 giugno. La finale, a differenza della scorsa stagione, sarà al meglio delle due vittorie.

Mai come quest'anno, particolarmente nutrita la pattuglia delle formazioni altoatesine, ben 5 su 11.