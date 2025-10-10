E' il momento anche della DR3

Ufficializzati i nomi e la formula per la nuova stagione 2025/26 per il campionato di Divisione Regionale 3, non mancano le novità.

Innanzitutto il nuovo campionato di DR3 spicca per il numero sostanzioso di formazioni, ben 15, tre in più della scorsa stagione, fattore questo che ha costretto la Federazione a suddividere le formazioni iscritte in due gironi, denominati "Nord" e "Sud".

Tre le formazioni totalmente nuove, la prima è la Rotaliana di Mezzolombardo, che dopo tanto lavoro fatto nelle giovanili, ora si butta nella mischia delle senior, infatti la prima squadra è già impegnata nel primo turno della Coppa Trentino Alto Adige. Dopo la nascita di una formazione in DR3 come successo la scorsa stagione per la Virtus Altogarda, JBR Rovereto e Gardolo, hanno in qualche modo seguito i passi della formazione rivana, creando una compagine per questo tipo di campionato. Non ci sono squadre che sono scomparse, tolto l'Alto Adige Sudtirol, che però è stato promosso in DR2. I Macaco's Arcobaleno, in questa edizione, gareggeranno con il nome di Villazzano.

Le varie squadre affronteranno le relative avversarie con partite di andata e ritorno nei rispettivi gironi. Le prime quattro di ciascun girone, accederanno ad una seconda fase per la classificazione dal 1° all' 8° posto, dove affronteranno in partite di andate e ritorno le altre provenienti dall'altro girone, mantenendo i risultati ottenuti con le avversarie del proprio girone. Ai playoff, parteciperanno soltanto le prime quattro classificate di questo girone.

Le squadre che non accederanno al girone delle prime otto, parteciperanno ad un apposito girone di classificazione dal 9° al 15° posto, sempre mantenendo i risultati ottenuti con le proprie avversarie di girone.

Girone Nord:

Europa Bolzano, Maia Merano, Val di Fiemme, Rotaliana, Blue Bear Birrazzano, Paganella Lavis e Villazzano.

Girone Sud:

Gardolo, Night Owls Trento, Not in My House, Primiero, Valle di Cavedine, Virtus Altogarda, Acies Vigolana e JBR Rovereto.

La prima fase partirà dal 11 ottobre per concludersi l' 8 febbraio 2026. La seconda fase prenderà il via il 22 febbraio 2026 per concludersi il 19 aprile. La fase dei playoff per le posizioni dal 1° al 4° posto, partiranno il 3 maggio 2026 e la finale, prevista al meglio delle due vittorie, dovrà svolgersi entro il 7 giugno 2026.