Federazione veneta costretta a riaprire i termini

Le varie difficoltà delle squadre a iscriversi al campionato di diritto, pare ormai essere il tema estivo del 2025. Non sono da meno le formazioni femminili di serie C, ma per fortuna il fenomeno pare non coinvolgere le formazioni regionali di Trento e Merano.

Con il comunicato ufficiale n° 12 del 2 settembre 2025, il comitato regionale del Veneto della Federazione Basket, si vede costretta a riaprire le iscrizioni sin dal 5/9. Se la Tecnoedil Trento/Belvedere e il Charly Merano non hanno avuto problemi ad iscriversi, così non è stato per varie formazioni venete, infatti al momento le formazioni regolarmente iscritte sono soltanto in 10. Al momento ha usufruito del ripescaggio la formazione del Cittadella, che era retrocessa al termine della stagione e aveva il quarto ticket a disposizione per ottenere il ripescaggio, ciò vuol dire che le bolzanine del Basket Rosa, non hanno fatto al momento richiesta per giocare in C nella stagione 2025/26. Numeri ridotti per via del ripescaggio del Montecchio Maggiore in serie B, ma soprattutto per le mancate iscrizioni delle formazioni del Valbelluna e Pallacanestro Mestrina. Il comitato veneto, visto il numero totale di iscritte, soltanto 10 al momento, si vede costretto ad allungare i termini per le iscrizioni sino al 5 settembre, lasciano intendere che le posizioni aperto sono ben 4. Se il Rosa Basket Bolzano dovesse presentare richiesta in tempo, verrebbe sicuramente accettata.

Dopo la DR1 maschile, che ha trovato adesioni da parte di 39 formazioni sulle 42 auspicate e le difficoltà annunciate da varie formazioni in DR2 in regione, pare che il tritacarne delle iscrizioni estive abbia fatto più selezione di qualsiasi regular season o playout, evidenziando le difficoltà a partecipare a campionati che si stanno dimostrando nei fatti sempre più competitivi e che necessitano di formazioni a filiera sempre più lunga e volendo anche di importanti disponibilità economiche.