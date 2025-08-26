basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
Divisione Regionale 1

Conferme e nuovi innesti per i Lagorai Wolves

Agosto che si conferma molto attivo come momento per i Lagorai Wolves, con due importanti conferme e una giovane novità nel roster.

Per coach Bianchi arriva la conferma della guardia Edorado Dei, classe 2005, proveniente dal vivaio interno e con spiccate qualità offensive, tra le pedine più importanti della prossima stagione. Altra conferma è quella del centro Tommaso Bellotti, centro di talento proveniente anch’esso dalle giovanili societarie. Novità importante è quella di Filippo Iobstraibizer, classe 2007, guardia trentina di rientro dopo un'esperienza negli Stati Uniti e con un'ottima percentuale da 3 oltre alla buona presenza difensiva. Iobstraibizer giocherà sia in DR1 che in Under 19.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,547 sec.

Classifica

Campionato Open: Prima fase
SquadraPG
Night Owls Trento84
San Marco Rovereto64
Gardolo64
Pergine64
Cus Trento44
Red Fox Mori44
Blue Bear Villazzano44
Villazzano44
Crcsd Paganella24
Maia Merano24
Brixen24
Val di Fiemme04

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli