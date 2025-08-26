Grosse novità in casa Gardolo

Il Gardolo mediante i canali social, ufficializza la propria rosa, un roster di sicuro interesse, guidato dal duo in panchina formato da Lucchini e Orempuller.

Rosa particolarmente interessante quella del Gardolo per la stagione 2025/26, con varie riconferme, novità e anche qualche ritorno importante. Un nocciolo duro di ben 7 giocatori, tutti provenienti dalla giovanili della società, riconfermati dalla scorsa stagione. A capeggiare il gruppo storico, l’ala-centro Lorenzo Gambino, “senatore” del gruppo. Ci saranno anche Davide Bertoluzza, Filippo Tonina, Matteo Dellai, Thomas Spagnolo, Riccardo Nardon e Matteo Perissinotto. Ci sarà un ritorno importante, Andrea Spinelli, ala grande che ha già vestito la maglia in giallo nella stagione 2023/24 in DR1, di ritorno dopo l’esperienza alla Virtus Altogarda. Novità importanti in entrata, l’effetto Orempuller si nota eccome, infatti ben cinque giocatori del Valsugana di DR2 lo seguono nella nuova avventura e saranno: Luca Dapic, Gioele Massari, Filippo Giacometti, Riccardo Carlin e Mattia Consolini. Nel roster ci saranno anche l’ex guardia tiratrice del Paganella Lavis, Elia Bortolami, oltre ad Adrian Durak e Giacomo Nista, anch’essi del vivaio del Gardolo ma che hanno giocato con il Paganella e che svolgono anche il ruolo di coach nelle giovanili del Gardolo. Sulla carta si preannuncia una formazione che può rivestire il ruolo di una delle favorite.