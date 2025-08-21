La Dolomiti Energia Trentino chiude il roster con Khalif Battle
La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo annuale con Khalif Battle, guardia statunitense classe 2000. Il giocatore americano arriva a Trento dopo un percorso collegiale in continua crescita tra Butler, Temple, Arkansas e Gonzaga. Guardia di 195 cm per 84 kg, è un esterno dotato di grande atletismo, velocità ed esplosività: un realizzatore capace sia di attaccare il ferro con rapidità che di colpire con continuità dall’arco dei tre punti.
Nato il 24 giugno 2000 a Edison, New Jersey, Battle si mette in luce già alla Trenton Catholic Academy, dove chiude una stagione da protagonista con 18.5 punti, 5.3 rimbalzi e 3.0 assist di media, vincendo il premio di Player of the Year.
Il suo percorso NCAA inizia da freshman a Butler University, per poi proseguire a Temple University, dove rimane tre stagioni in costante crescita. Nel suo anno migliore in maglia Owls registra 18 punti di media con 3.5 rimbalzi, tirando con il 49.4% da due e il 35% da tre.
Nel 2023-24 si trasferisce alla University of Arkansas, chiudendo una stagione di alto livello da 14.8 punti e 3.3 rimbalzi a partita. L’ultima tappa del college è la prestigiosa Gonzaga University, allenata da coach Mark Few: con i Bulldogs gioca titolare, contribuendo al raggiungimento del second round della March Madness con numeri da protagonista (13.5 punti, 3.6 rimbalzi, 53.1% da due, 35.4% da tre e un eccellente 93% ai liberi).
Nel luglio 2025 Battle ha partecipato alla NBA Summer League con i Phoenix Suns, mettendo in mostra le sue qualità con 8.3 punti, 2.0 rimbalzi e 2.0 assist di media, tirando con percentuali di grande efficienza (63.6% da due e 50% da tre).