Pubblicato il nuovo calendario, derby già alla seconda

Il comitato regionale del Veneto, ha pubblicato il calendario provvisorio per la stagione 2025/26 della Divisione Regionale 1, che vede impegnate anche tre formazioni della provincia di Trento.

La prima giornata vedrà impegnate in casa due delle formazioni trentine, infatti il San Marco Rovereto esordirà contro un’altra neopromossa, Bear Isola Vicentina. Esordio che sulla carta pare abbordabile anche per la Virtus Altogarda, contro un’altra neo promossa, Basket Est Veronese. Più difficile la prima per i Lagorai Wolves (ex Civezzano) di coach Bianchi, che affronterà in trasferta il Nuovo Argine di Vicenza, che nei quarti della stagione da poco conclusa ha messo in seria difficoltà i campioni del JBR Rovereto.

I derby fra le formazioni regionali arriveranno ben presto, nella seconda giornata potremmo assistere alla sfida Lagorai Wolves - Virtus Altogarda. Nella quarta giornata sarà in programma Lagorai Wolves - San Marco Rovereto. Il derby del basso trentino, con Virtus Altogarda e San Marco Rovereto è previsto nell’ottavo turno.

Il campionato partirà nel week end del 5 ottobre, con possibili anticipi al sabato, e la regular season terminerà il 19 aprile 2026. Previste due pause, quella natalizia fra il 21 dicembre e l'11 gennaio. Pausa pasquale prevista nel week end del 5 aprile 2026. Non sono previsti turni infrasettimanali. Al momento non è ancora stata comunicata la formula per i playoff e playout, in quanto non sono ancora state stabilite le squadre che saranno promosse in serie C per la stagione 2026/27.