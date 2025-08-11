Emanata la formula del nuovo campionato 2025/26

Il comitato regionale veneto, ha ufficializzato formula e numero di formazioni iscritte al nuovo campionato di serie C per la stagione 2025/26.

Le formazioni regionali iscritte alla serie C, Piani Bolzano e la neopromossa Tecnisan Rovereto, faranno parte della division F, in compagnia di altre 14 squadre. Un totale di ben 16 formazioni al via, con la prima giornata che andrà in scena il 28 settembre. La prima fase di regular season terminerà domenica 12 aprile 2026. L’ultima classificata retrocederà direttamente in DR1, le prime otto classificate si giocheranno un posto per gli spareggi per l’accesso alla serie B Interregionale, tramite i classici incroci di playoff, sempre al meglio delle due vittorie, con partite d’andata e ritorno ed eventuale spareggio.

Le formazioni qualificate dal 10° al 15° posto, si giocheranno i playout, con due di queste che retrocederanno in DR1. Anche in questo caso verranno giocate sfide al meglio delle due vittorie. La formazione che giungerà nona in regular season, non parteciperà alla seconda fase del campionato ma sarà automaticamente salva. Playoff e playout, verranno disputati dal 18 aprile al 17 maggio 2026.