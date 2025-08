Completata le lista iscritte alla DR1

Attraverso il comunicato numero 8, il Comitato Regionale Veneto, ha emanato la lista completa delle formazioni che andranno a partecipare alla nuova stagione 2025/26.

Il comitato veneto, dopo la riapertura delle iscrizioni, ha ammesso al campionato di DR1 anche le formazioni di Mogliano Veneto e i Bears Isola di Isola Vicentina. Le tre formazioni regionali, Virtus Altogarda, Civezzano e San Marco Rovereto, saranno quasi certamente inserite come nella scorsa stagione nel girone est. Visto il numero delle iscritte, salito ora a 39, verranno verosimilmente creati 3 gironi da 13 formazioni, come nella scorsa stagione. Al momento le avversarie delle tre formazioni trentine non si conoscono, ma facilmente saranno dieci fra queste: la ripescata Virtus Isola della Scala, lo Sportschool di Dueville, l'XXL di Pescantina, il Leobasket di Lonigo, il Buster Verona, Creazzo, Arzignano e il Nuovo Argine di Vicenza. Rimarrebbero ancora due posti liberi per completare il girone, per motivi geografici, è più che probabile che possano essere scelte fra queste formazioni, Feltrese Basket, Breganze, Basket Est Veronese promossa dalla DR2, Bears Isola Vicentina e Valbelluna di Sedico. Inutile dirlo, che le formazioni trentine, di quest'ultimo lotto, vorrebbero evitare il Breganze, giunto secondo in regular season del girone est nella passata stagione, mentre la formazione di Verona sarà quasi certamente inserita nel girone ovest che comprende le tre formazioni regionali.