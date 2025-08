Czumbel e Pisoni rimangono a Rovereto

Per la Tecnisan JBR arrivano le riconferme più attese, infatti le due pedine che hanno dato lo slancio in più nella scorsa stagione, sono state nuovamente opzionate per l'annata 2025/26.

Mark Czumbel e Thomas Pisoni faranno ancora parte del roster guidato da coach Fumagalli, nel primo anno della nuova avventura roveretana in serie C. Arrivati a Rovereto a metà della passata stagione, dopo la diaspora avvenuta in seguito alla radiazione dal campionato della propria società di provenienza, hanno dato un apporto fondamentale per il successo finale.

Il comunicato della società:

Altre due riconferme per la Serie C!

Siamo entusiasti di annunciare altre due riconferme in vista della nostra storica prima stagione in Serie C! Due giocatori fondamentali che, arrivati a metà della scorsa stagione, hanno saputo dare un contributo decisivo per la vittoria del campionato: Mark Czumbel e Thomas Pisoni!

Mark Czumbel, il nostro playmaker dinamico, ha chiuso la stagione con 14 presenze e un'impressionante media di 12 punti a partita. La sua visione di gioco e la sua leadership saranno cruciali anche in Serie C.

Thomas Pisoni, il nostro centro roccioso, ha giocato 12 partite con una media di 10.3 punti. La sua presenza sotto canestro e la sua capacità di finalizzazione saranno un punto di riferimento importante per la squadra.

Siamo fieri di avervi ancora con noi per questa nuova avventura. Insieme, puntiamo a scrivere un altro capitolo indimenticabile della nostra storia!