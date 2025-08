Lo zoccolo duro segue Rovereto in C

Per la Tecnisan JBR Rovereto è il momento delle riconferme. Infatti in giornata è stato annunciato che il nocciolo della squadra che ha portato alla promozione in serie C, rimarrà anche nella prossima stagione.

Alla corte di coach Fumagalli, per la nuova stagione vengono confermati capitan Zamboni, Matassoni, Pizzini, Finarolli e Rossaro, quintetto che è sempre stato espressione della squadra della Città della Quercia e che sarà lo zoccolo duro per la prima annata in serie C. Rumors dell’ambiente cestistico, davano probabile il passaggio di uno di loro ad una formazione trentina in DR1, ma la cosa evidentemente non si è avverata, vista la riconferma di tutti i giocatori citati nel comunicato.

Il comunicato della società:

Il Cuore Biancoblu resta in Serie C!

Siamo entusiasti di annunciare un ondata di riconferme per la Tecnisan JBR in vista della nostra prima storica stagione in Serie C! Il nostro gruppo storico di Rovereto è pronto a continuare a sognare con noi!

Riconfermati il nostro capitano Luca Zamboni, Alessandro Matassoni e Marco Pizzini! Cresciuti nelle nostre giovanili, hanno coronato il loro, e il nostro, sogno con la promozione in Serie C dello scorso anno. La loro dedizione e il loro attaccamento alla maglia sono un esempio per tutti.

Fanno parte del nostro zoccolo storico anche Luca Finarolli e Walter Rossaro. Con tanti anni in maglia biancoblu, hanno portato alla causa anche la loro preziosa esperienza maturata fuori città, dimostrandosi fondamentali per la crescita e il successo del gruppo in questi ultimi anni.

Questi ragazzi rappresentano l'anima della JBR, il legame profondo con il nostro territorio e la passione che ci spinge, oltre che un esempio da emulare per tutti i nostri giovani cestisti. Siamo pronti a fare la storia insieme a loro!