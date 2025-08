Tre le regionali iscritte e ufficializzati due ripescaggi

Tramite comunicato ufficiale, il comitato regionale veneto della Federazione Italiana Pallacanestro, ha ufficializzato al momento 37 formazioni al nuovo campionato 2025/26.

Le tre formazioni trentine, Virtus Altogarda, Civezzano e San Marco Rovereto, hanno ricevuto il nullaosta per il campionato 2025/26. Spicca il ripescaggio della Virtus Isola della Scala, retrocessa al termine dei playout a fine stagione e che facilmente, visti i precedenti e la posizione geografica, sarà nuovamente inserita nel girone assieme alle formazioni regionali. Anche il Valbelluna Basket, con sede a Sedico in provincia di Belluno, è stata ripescata dalla DR2, e vista la posizione geografica, non è impossibile che finisca nel giorno Ovest, quello che comprende le tre formazioni regionali.

La Federazione, al fine di raggiungere il numero totale di 39 formazioni, e quindi tre gironi da 13 squadre, ha riaperto la finestra per le iscrizioni, che dovranno arrivare entro il 4 agosto 2025.