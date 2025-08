Michele Xausa raggiunge il JBR Rovereto

Arriva il secondo colpo di mercato per la JBR Rovereto, che annuncia l’arrivo di Michele Xausa, volto noto in regione nel mondo del basket.

Centro del 2001, con solide esperienze nella scena di Pergine in serie D e successivamente con la Scuola Basket Ferrara in serie C, ha poi vestito la maglia del Valsugana con 12 presenze nella sfortunata stagione interrotta al termine della regular season.

Di seguito il comunicato della squadra:

Nuovo Arrivo al JBR Basket Rovereto: Benvenuto Michele Xausa!

Un nuovo tassello si aggiunge al nostro roster di Serie C per la prossima stagione: siamo felicissimi di accogliere Michele Xausa!

Michele, un solido centro classe 2001, porta con sé un bagaglio di esperienze importanti. Ha mosso i primi passi nel mondo del basket nelle giovanili del Basket Pergine, per poi esordire in Serie D con la stessa squadra. Il suo percorso è poi continuato a Ferrara, dove ha giocato per due stagioni in Serie C, maturando esperienza preziosa a un livello competitivo.

La sua presenza sotto canestro e la sua fisicità saranno elementi chiave per la nostra squadra. Siamo convinti che Michele si integrerà rapidamente e sarà un valore aggiunto fondamentale per il JBR in questa stagione di Serie C.

Un grande in bocca al lupo a Michele per questa nuova avventura a Rovereto! Non vediamo l'ora di vederlo in azione con la nostra maglia!