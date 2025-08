Calza lascia la Virtus per andare a Roma

Il giovane e promettente Under 17 Giacomo Calza, lascia la Virtus Altogarda per cercare fortuna in quel di Roma, presso la Stella Azzurra, nel campionato eccellenza under 17.

La società gardesana, tramite un post sui propri social, annuncia la fuoriuscita dal roster del giovane Giacomo Calza, alla sua prima stagione in prima squadra con la Virtus. Nella passata stagione è entrato in campo verso fine stagione, con 10 presenze e 7 punti segnati, tutti contro l'Europa Bolzano. Ben diverso il suo apporto nell’under 17 nella precedente stagione, 9 presenze e 178 punti, con un best score di 28. la sua nuova squadra, la Stella Azzurra di Roma 1938, è particolarmente attiva in ambito giovanile, con formazioni in Under 19 nazionale oltre all’under 17 di livello nazionale.