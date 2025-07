Sabato e domenica prossimi la Trentino Basket Cup

Manca sempre meno alla Trentino Basket Cup 2025: sabato 2 e domenica 3 agosto andranno in scena due giornate di grande basket internazionale alla ilT Quotidiano Arena di Trento.

Sono già arrivate in città sia la nazionale senegalese sia quella italiana dopo aver concluso il raduno a Folgaria. Domani, venerdì 1° agosto, gli azzurri sosterranno un allenamento a porte aperte dalle ore 11 alle 13.

La Trentino Basket Cup prenderà il via con l’apertura della fan zone, allestita in chiave azzurra, che accoglierà i tifosi a partire dalle 16.30 di sabato e dalle 15.30 di domenica, chiudendo con la palla a due delle partite dell’Italia. All’interno della Fan Zone sarà possibile scattare foto con i giocatori della nazionale, partecipare ai quiz a tema viaggio nello stand di ITA Airways, acquistare il merchandising ufficiale della nazionale, visitare lo stand di Dole con giochi e gadget per tutte le età, gustare le proposte dei food truck (Masabon sabato, Dolomiti Street Food domenica), divertirsi con la truccabimbi, giocare nel campo.

Il programma delle partite

Sabato 2 agosto: ore 17.30: Polonia - Senegal, ore 20.00: Italia - Islanda

Domenica 3 agosto: ore 16.30: Islanda - Polonia o Senegal, ore 19.00: Italia - Polonia o Senegal

Nel suo albo d’oro la Trentino Basket Cup conta nove successi per la Nazionale italiana. L’unica edizione sfuggita agli azzurri risale al 2015, quando fu la Germania ad aggiudicarsi il trofeo, superando l’Italia in finale con il punteggio di 69-68. Tra le edizioni più memorabili, impossibile non ricordare quella del 2023, quando la Turchia pareggiò contro l’Italia con un incredibile canestro da oltre metà campo sulla sirena, forzando un tempo supplementare che vide comunque trionfare la squadra guidata da coach Gianmarco Pozzecco. Nell’edizione 2024, disputata in gara secca, l’Italia ha invece avuto la meglio sulla Georgia, imponendosi con il punteggio di 79-68.

I biglietti per entrambe le giornate sono disponibili: oltre ai tagliandi singoli, è acquistabile un pacchetto a prezzo speciale per assistere a tutte le partite del weekend. Alcuni settori sono sold out.