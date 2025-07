Broggio e Almami Sylla lasciano Rovereto

Con un comunicato ufficiale, la Tecnisan Rovereto annuncia l’uscita dal roster di due pedine importanti che hanno contribuito alla storica promozione in serie C.

Mirko Broggio e Almami Barry Sylla, non vestiranno la maglia roveretana nella prossima stagione che inizierà tra poco più di un mese. Lo ha ufficializzato la formazione guidata da coach Fumagalli con un comunicato ufficiale, che ha anche ringraziato i due protagonisti. Almami Barry Sylla era alla sua prima stagione in regione, 24 partite con una media di 10.8 e un best score di 20 contro Creazzo. Mirko Broggio, volto noto della ex serie D, con trascorsi nei Piani Bolzano, nell’Europa Bolzano e successivamente nei Night Owls di Trento, alla sua dodicesima stagione, in quella appena terminata ha calcato il parquet per 14 volte, con una media di 4.1 a partita e un best score di 19 punti contro Isola della Scala. Non è sicura la notizia, ma i rumors danno l’approdo di Broggio quasi sicuramente in una delle formazioni trentine che giocheranno in DR1 nel prossimo campionato.

Questo il testo del comunicato:

Grazie di Cuore, Mirko e Almami!

Oggi salutiamo due giocatori che hanno contributo a raggiungere un risultato storico per la nostra società: Mirko Broggio e Almami Barry Sylla.

Almami, le tue schiacciate potenti e le tue stoppate decisive sotto canestro ci mancheranno tantissimo. Ogni partita con te è stata uno spettacolo!

Mirko, la tua disponibilità, la tua professionalità e il tuo spirito di squadra sono stati un valore aggiunto per tutti noi. Sei stato un esempio importante dentro e fuori dal campo.

Grazie ad entrambi per aver contribuito a scrivere una pagina storica e indimenticabile della nostra società. Le vostre gesta e il vostro impegno rimarranno sempre nei nostri cuori.

In bocca al lupo per le vostre prossime avventure! Siete e sarete sempre parte della nostra famiglia.