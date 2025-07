Dodici le formazioni al momento ammesse in DR2

Il Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, nella giornata di ieri ha divulgato la lista delle formazioni ammesse alla prossima stagione 2025/26.

Al momento le squadre che potranno partecipare alla prossima stagione nel massimo campionato regionale, sono 12. A far parte di questo drappello, ci sarà l'Europa Bolzano, retrocessa dalla DR1, il Gardolo giunto secondo nella stagione da poco conclusa e con un eventuale opzione per la DR1, ma che difficilmente verrà sfruttata. A seguire ci saranno i Red Fox Mori-Brentonico, Pergine, Blue Bear Villazzano, Night Owls Trento, Cus Trento, Valsugana, Paganella Lavis, Maia Merano, Villazzano e la neo promossa dalla DR3 Alto Adige-Sudtirol.

Rimangono due posti per le squadre "riserva", ovvero il Bressanone, retrocesso in DR3 e per i Macaco's Arcobaleno, che hanno tempo sino al 2 settembre per fare richiesta al Comitato per ottenere un'eventuale diritto a partecipare alla prossima stagione in DR2. Qualora non si verificassero le iscrizioni o le condizioni per un allargamento, le suddette squadre, parteciperanno al campionato di DR3.