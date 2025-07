La Dolomiti Energia scommette sul giovane Theo Airhienbuwa

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Theo Airhienbuwa, ala italiana classe 2006. Theo approda all’Aquila Basket dopo un percorso giovanile interamente sviluppato alla Scaligera Verona, società con cui ha esordito in Serie A2.

Ala di 201 cm per 90 kg, Airhienbuwa è un giocatore molto giovane e dotato di un importante potenziale di crescita: atleta esplosivo, veloce, capace di attaccare il ferro con forza, con una buona mano anche dalla lunga distanza con ottimi tempi di taglio.

Nato il 22 marzo 2006 a Isola della Scala, Theo a Verona è partito dal minibasket fino a diventare parte integrante della prima squadra: nella stagione 2023/24 ha collezionato 14 presenze in Serie A2, segnando 3 punti di media a partita, con il 50% da due e il 38% da tre.

Le sue prestazioni nei campionati giovanili lo hanno portato anche all’attenzione internazionale: è stato selezionato per due edizioni dell’Adidas Next Generation Tournament con la selezione internazionale dell’EuroLeague Basketball. Nel 2022/23 ha partecipato alla tappa di Patrasso, dove ha fatto registrare 8.8 punti e 4 rimbalzi di media; nella stagione successiva, a Dubai, ha migliorato ulteriormente il suo impatto chiudendo con 11.5 punti e 4 rimbalzi di media, contribuendo al terzo posto finale della squadra.

Per Theo non sarà un esordio assoluto con i colori bianconeri: ha infatti già vestito la maglia dell’Aquila nella scorsa stagione in occasione della LBA Next Gen Cup, dove è stato protagonista con 23.8 punti di media, tirando con il 46% da due e il 46.7% da tre, aggiungendo 5 rimbalzi e 8 falli subiti a partita.

«Siamo molto contenti che Theo abbia scelto di intraprendere questo percorso con noi. - dice Massimo Cancellieri - È un ragazzo di grande prospettiva, determinato e affamato, di cui ho ricevuto ottime referenze in seguito all’esperienza vissuta con Aquila Basket nella scorsa stagione alla LBA Next Gen».