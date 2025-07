Nuovo coach per la Virtus Altogarda

Dopo un paio di settimane di rumors, la Virtus Altogarda annuncia l'arrivo di un nuovo coach per allenare la prima squadra in DR1.

La storica società gardesana è felice di accogliere Marco Di Salvatore nel suo staff per la stagione 2025-26. Il suo legame con Riva del Garda è consolidato avendo disputato nel 2008-09 una stagione da protagonista nel Campionato B Dilettanti. Come giocatore vanta una storia decennale nei professionisti, con esperienze in Serie A e in Serie B e in B eccellenza. Ai tempi delle nazionali giovanili italiane, (Under 16 e Under 18), ha disputato il campionato europeo del 1997 e il round di qualificazione nel 1999.

Nella sua carriera da giocatore ha avuto la fortuna di essere allenato da Stefano Bizzosi, e tutt’oggi si identifica nella sua idea di allenatore sia a livello umano che a livello tecnico. Da allenatore, ha guidato la Scuba Frosinone in Serie C, valorizzando giovani e chiudendo con un incredibile secondo posto una stagione dove l’obiettivo era la salvezza.

Marco Di Salvatore sarà a capo del nuovo progetto triennale dedicato al settore giovanile Virtus Alto Garda, si occuperà in prima persona di due squadre giovanili e sarà il Capo Allenatore della prima squadra con un ambizioso percorso di crescita ed attrattività, prendendo il posto di Paolo Betta, che ha portato nella passata stagione la Virtus Altogarda sino in semifinale di playoff, poi persa contro la Tecnisan Rovereto, vincitrice del campionato e che nella prossima stagione giocherà in serie C. Nella stagione 2023/24, coach Betta, subentrato a campionato in corsa, portò i rivani alla salvezza nell'ultima di campionato.

Con la sua esperienza maturata tra campionati nazionali e un legame concreto con il territorio, Coach Di Salvatore, è pronto a portare alla Virtus Alto Garda non solo competenze tecniche, ma anche cuore, identità, grande entusiasmo e una visione di crescita per il gruppo.