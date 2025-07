La nuova straniera del Basket Club Bolzano arriva dalla Bulgaria

Il centro bulgaro Preslava Koleva, classe 1999 e alta 1,91, è la nuova straniera del Basket Club Bolzano. In carriera ha giocato in Islanda e nel suo paese con il BK Montana, squadra con cui ha raggiunto la finale del campionato nazionale bulgaro.

Nella stagione appena conclusa ha affrontato il campionato tedesco con la maglia del BC Marburg.

«Sono una giocatrice molto competitiva, - racconta di sé - mi piace vincere e voglio essere decisiva per la mia squadra. I miei punti di forza sono in attacco il tiro, il gioco in post basso e i blocchi per le mie compagne. Mi piace creare opportunità per tutta la squadra. In difesa invece mi piace soffocare la difesa con pressione sia sulla palla in attacco fermo che difesa su PnR aggressivo. Sarà il mio primo anno in Italia e non vedo l'ora di scoprire come sarà. Ho tante amiche che giocano nella Lega femminile».

«Preslava è un centro che ha la doppia dimensione, quindi potrà giocare sia da 5 che da 4. - dice Massimo Romano - Ci ha colpito la sua grande voglia di giocare in Italia e la sua propensione al lavoro ed a volersi migliorare. È l’unica nostra “straniera” quindi avrà un ruolo fondamentale per noi».