Badalau lascia la Dolomiti Energia per andare in un college Usa

La Dolomiti Energia Trentino comunica che Denis Badalau ha esercitato l’opzione d’uscita dal contratto che lo avrebbe legato al club per le prossime tre stagioni, accettando la proposta dei Rutgers Scarlet Knights, un College di Division I negli Stati Uniti.

Badalau, in una stagione segnata da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro mesi, ha comunque avuto modo di esordire sia in LBA che in EuroCup, realizzando i suoi primi punti tra i professionisti ed entrando stabilmente nelle rotazioni di coach Galbiati.

Nel finale di stagione, prima dell’infortunio alla caviglia, ha giocato in quintetto nei playoff LBA, dimostrando grande personalità. Il suo percorso con l’Academy è stato altrettanto significativo: Denis ha contribuito alla qualificazione alle finali nazionali, chiuse con uno straordinario secondo posto.