L'ala Francesca Toffolo al Basket Club Bolzano

L'ala Francesca Toffolo giocherà nel Basket Club Bolzano. Nata ad Abano Terme nel dicembre del 2005, è alta 1,80 e rappresenta una delle giovani promettenti del basket italiano, inserita nel giro della nazionale under 20.

Ha iniziato a giocare a basket da piccola e nel 2021, a soli 15 anni, ha esordito in Serie A2 con il San Martino di Lupari. In seguito è approdata alla Reyer Venezia, dove è stata aggregata alla prima squadra per allenamenti e partite amichevoli, partecipando anche alle Finali Nazionali Under 19.

Nella stagione 2024/25, Francesca ha giocato per la Virtus Academy Benevento, nel girone A della Serie A2 e nonostante la retrocessione della sua squadra lei ha disputato un ottimo campionato. Nel 2023 è stata convocata al raduno della Nazionale Under 18 femminile ed in questa stagione è reduce da pochi giorni dal raduno con la Nazionale Under 20.

«Prediligo il gioco di squadra, perché mi considero una giocatrice generosa. - racconta - Mi piace molto difendere, ma non disdegno un attacco ben organizzato. Ho scelto il progetto del Basket Club Bolzano, perché è affidato ad uno staff organizzato e di alto livello. Sono sicura che questa società mi farà crescere come giocatrice».

«Francesca Toffolo è una delle migliori under 20 dell’ultima stagione, - dice Massimo Romano - reduce da un ottimo campionato di A2. Grande fisicità e capacità di fare canestro in più modi e di ricoprire più ruoli sono le sue caratteristiche peculiari. Francesca ha ancora ampi margini di miglioramento e sarà una giocatrice importante per noi».